Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…
28 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Şubat 2025 Cuma...
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
ABD dolarının güçlenmesi, bugün ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi öncesinde ons altında aşağı yönlü hareketin devam etmesine neden oldu.
Ons altın bu sabah 2 bin 857 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,35 kayıpla 2 bin 863 dolar seviyesinde. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,4 düştü.
DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM
Altın fiyatı gerilerken spot gümüş 31,22 dolar/ons seviyesinde yatay seyir izliyor. Platin yüzde 0,14 düşüşle 951,71 dolardan ve paladyum yüzde 0,3 artışla 922,56 dolardan işlem görüyor.
Gram altın: 3 bin 365 TL
Çeyrek altın: 5 bin 590 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 267 TL
Ons altın: 2 bin 862 dolar
Yarım altın: 11 bin 180 TL
Tam altın: 22 bin 277 TL
Gremse altın: 55 bin 937 TL
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