Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:21

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:21

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 500 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 415 bin lira, en yüksek 3 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 468 bin 1,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 213 milyon 224 bin 215,62 lira, işlem miktarı ise 1.824,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 341 milyon 92 bin 430,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.