Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:07

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:07

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 171 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 145 bin lira, en yüksek 3 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 171 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 157 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 591 milyon 219 bin 219,80 lira, işlem miktarı ise 1.452,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 592 milyon 987 bin 711,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.