Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…
29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Ocak 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 176 TL
Çeyrek altın: 5 bin 213 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 766 TL
Ons altın: 2 bin 762 dolar
Yarım altın: 10 bin 426 TL
Tam altın: 20 bin 636 TL
Gremse altın: 51 bin 761 TL
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