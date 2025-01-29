Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2025 Çarşamba, 09:28
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Ocak 2025 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 176 TL

Çeyrek altın: 5 bin 213 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 766 TL

Ons altın: 2 bin 762 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 426 TL

Tam altın: 20 bin 636 TL

Gremse altın: 51 bin 761 TL

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