Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı kilogram altın fiyatı...

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:49

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 157 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 157 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 176 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 684 milyon 583 bin 418,01 lira, işlem miktarı ise 1.169,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 701 milyon 310 bin 22,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, DenizBank, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın borsası #altın #kmktp

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