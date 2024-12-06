Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:39

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 17 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 26 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 973 milyon 386 bin 519,74 lira, işlem miktarı ise 1.337,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 320 milyon 103 bin 701,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

 


Etiketler: #altın #Altın borsası #kmktp

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