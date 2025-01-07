Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 42 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 798 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 48 bin 798 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 454 milyon 134 bin 626 lira, işlem miktarı ise 1.478,58 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 665 milyon 120 bin 319 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- Arda Güler'in hareketi gündem oldu!
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- İmralı senaryosu
- Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
- Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
- 'Ödeme' iddiası: Vedat Milor'dan açıklama