Çin Merkez Bankası altın alımlarını hızlandırdı
Çin Merkez Bankası, geçen yıl fiyatlar yükseldiğinde alımları geçici olarak durdurduktan sonra kasım ayında olduğu gibi aralık ayında da altın rezervlerini genişletti.
Yapılan açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) elindeki külçe miktarı, Kasım ayındaki 72,96 milyon onstan Aralık ayında 73,29 milyon onsa yükseldi. Merkez bankası, 6 aylık bir aradan sonra Kasım ayında altın rezervlerine ekleme yapmaya başlamıştı.
ÇİN REZERVLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR
Satın alma, PBOC'nin altının tarihsel olarak pahalı seviyelerde olmasına rağmen rezervlerini çeşitlendirmeye hala istekli olduğunu gösteriyor. Altının 2024'te rekor seviyeye ulaşmasında, ABD'deki parasal gevşeme, güvenli liman talebi ve küresel merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar etkili olmuştu.
DONALD TRUMP'IN ZAFERİ ALTINA GÜÇ KAYBETTİRDİ
Yine de, Donald Trump'ın ABD seçim zaferinin doları desteklemesinin ardından altındaki yükseliş güç kaybetti. Goldman Sachs Group Inc. bu haftanın başlarında, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi yapacağı beklentisini gerekçe göstererek altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasının ne zaman görüleceğine dair beklentisini ileri bir tarihe ertelemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- MHP'den istifa etti: 'Susturamayacaklar'
- Arda Güler'in hareketi gündem oldu!
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- İmralı senaryosu
- Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu