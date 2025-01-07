Çin Merkez Bankası altın alımlarını hızlandırdı

Yapılan açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) elindeki külçe miktarı, Kasım ayındaki 72,96 milyon onstan Aralık ayında 73,29 milyon onsa yükseldi. Merkez bankası, 6 aylık bir aradan sonra Kasım ayında altın rezervlerine ekleme yapmaya başlamıştı.

ÇİN REZERVLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR

Satın alma, PBOC'nin altının tarihsel olarak pahalı seviyelerde olmasına rağmen rezervlerini çeşitlendirmeye hala istekli olduğunu gösteriyor. Altının 2024'te rekor seviyeye ulaşmasında, ABD'deki parasal gevşeme, güvenli liman talebi ve küresel merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar etkili olmuştu.

DONALD TRUMP'IN ZAFERİ ALTINA GÜÇ KAYBETTİRDİ