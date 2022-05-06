Altının kilogram fiyatı yükseldi!

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:55

Altın piyasasında, en düşük 901 bin 100 lira, en yüksek 919 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 919 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 653 milyon 457 bin 12,10 lira, işlem miktarı ise 1.839,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 759 milyon 454 bin 36,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 903.000,00 1.920,95

En Düşük 901.100,00 1.860,00

En Yüksek 919.000,00 1.909,00

Kapanış 919.000,00 1.909,00

Ağırlıklı Ortalama 911.527,62 1.822,84

Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.653.457.012,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.839,80

Toplam İşlem Adedi 47