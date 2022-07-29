Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 2 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 2 bin lira, en yüksek 1 milyon 22 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 627 milyon 754 bin 128.98 lira, işlem miktarı ise 2.597.02 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 749 milyon 266 bin 824,91 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|994.000,00
|1.745,00
|En Düşük
|1.002.000,00
|1.744,60
|En Yüksek
|1.022.550,00
|1.768,00
|Kapanış
|1.002.000,00
|1.745,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.010.522,91
|1.757,99
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.627.754.128,98
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.597,02
|Toplam İşlem Adedi
|83
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