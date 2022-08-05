Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 35 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 35 bin lira, en yüksek 1 milyon 38 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.2 artarak 1 milyon 35 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 911 milyon 465 bin 163.81 lira, işlem miktarı ise 1.862.73 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 202 milyon 434 bin 643.35 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.023.000,00
|1.783,90
|En Düşük
|1.035.000,00
|1.760,00
|En Yüksek
|1.038.200,00
|1.795,75
|Kapanış
|1.035.000,00
|1.779,50
|Ağırlıklı Ortalama
|1.036.526,62
|1.778,83
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.911.465.163,81
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.862,73
|Toplam İşlem Adedi
|44
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