Altında Fed etkisi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (4 Ağustos 2022)
Altın, yatırımcıların jeopolitik gerginliklere karşı Fed yetkililerinden gelen yorumları fiyatlamasıyla yükselişini sürdürdü. Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, yatırımcıların Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına almak için faiz artışlarına devam edeceği açıklamalarını değerlendirmesiyle 4 haftanın zirvesine yakın seyrediyor.
Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.2 artışla 1.018 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.024 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.860 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0.2 değer kazanmasının arından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0.5 artışla 1.774 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
BOE FAİZ ARTIRDI
Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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