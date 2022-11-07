Altının kilogram fiyatı yükseldi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:13

Altın piyasasında, en düşük 988 bin lira, en yüksek 1 milyon 9 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 996 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 232 milyon 275 bin 415,35 lira, işlem miktarı ise 3.229,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 348 milyon 55 bin 733,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetler Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: