Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 600 liraya yükseldi.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:13
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 988 bin lira, en yüksek 1 milyon 9 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 996 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 232 milyon 275 bin 415,35 lira, işlem miktarı ise 3.229,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 348 milyon 55 bin 733,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetler Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 980.000.000 1.657,50
En Düşük 988.000,00 1.653,00
En Yüksek 1.009.000,00 1.684,00
Kapanış 996.600,00 1.683,90
Ağırlıklı Ortalama 993.184,60 1.672,91
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.232.275.415,35  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.229,80  
Toplam İşlem Adedi 109

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