Altının kilogramı düşüşte

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:44

Altın piyasasında, en düşük 965 bin lira, en yüksek 983 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 980 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 115 milyon 653 bin 572,71 lira, işlem miktarı ise 4.234,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 116 milyon 624 bin 526,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetler Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: