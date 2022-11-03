Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:15

Dün 4.071,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,75 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 4.089,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.055,89, en yüksek ise 4.116,49 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 32,'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Sasa Polyester, Petkim oldu.

ALTININ ONSU 1.624 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9750, sterlin/dolar paritesi 1.2550 ve dolar/yen paritesi 148.2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6210 liradan, Euro 18,1640 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.7 azalışla 1.624 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.9 azalışla 94.4 dolardan işlem görüyor.