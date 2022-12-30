Altının kilogram fiyatı yükseldi

30 Aralık 2022 Cuma, 17:00

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 82 bin lira, en yüksek 1 milyon 113 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 1 milyon 107 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 909 milyon 873 bin 405,53 lira, işlem miktarı ise 6.317,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 933 milyon 854 bin 413,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Kuveyt Türk, Osmanlı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: