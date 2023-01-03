Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 123 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 111 bin 450 lira, en yüksek 1 milyon 134 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 artarak 1 milyon 123 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 751 milyon 728 bin 939,30 lira, işlem miktarı ise 3.364,02 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 878 milyon 569 bin 188,07 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, Osmanlı Döviz, Troy Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Darphane Genel Müdürlüğü şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.094.950,00
|1.825,00
|En Düşük
|1.111.450,00
|1.821,00
|En Yüksek
|1.134.000,00
|1.859,30
|Kapanış
|1.123.000,00
|1.847,60
|Ağırlıklı Ortalama
|1.124.693,41
|1.842,72
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.751.728.939,30
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.364,02
|Toplam İşlem Adedi
|89
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