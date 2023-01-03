Altının kilogram fiyatı yükseldi

03 Ocak 2023 Salı, 17:15

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 111 bin 450 lira, en yüksek 1 milyon 134 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 artarak 1 milyon 123 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 751 milyon 728 bin 939,30 lira, işlem miktarı ise 3.364,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 878 milyon 569 bin 188,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, Osmanlı Döviz, Troy Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Darphane Genel Müdürlüğü şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: