Bolivya'da protestolar devam ediyor: Muhalefet lideri Camacho gözaltına alındı

03 Ocak 2023 Salı, 09:34

Bolivya'da Santa Cruz Eyaleti Valisi ve ana muhalefet lideri Luis Fernando Camacho'nun 2019'da Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifa ettirilmesiyle sonuçlanan siyasi krizde rol oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınması polis ile protestocular arasında arbedeye yol açtı.

Bolivya'nın en büyük kenti Santa Cruz'da toplanan Camacho yanlıları, polisle çatıştı ve 3 aracı ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, etrafa zarar veren ve havai fişekle saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Camacho, 29 Aralık'ta polis tarafından göz altına alındıktan sonra savcılığın talimatı üzerine 4 ay süreyle tedbir amaçlı başkent La Paz'a bağlı Chonchocoro'da maksimum güvenlikli hapishaneye gönderilmişti.

2019'DAKİ SİYASİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.