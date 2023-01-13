Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 160 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 140 bin lira, en yüksek 1 milyon 165 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artarak 1 milyon 160 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 752 milyon 986 bin 687,30 lira, işlem miktarı ise 6.762,49 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 941 milyon 254 bin 514,40 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.151.000,00
|1.870,00
|En Düşük
|1.140.000,00
|1.880,00
|En Yüksek
|1.165.000,00
|1.912,80
|Kapanış
|1.160.000,00
|1.908,20
|Ağırlıklı Ortalama
|1.151.751,11
|1.893,80
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|7.752.986.687,30
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|6.762,49
|Toplam İşlem Adedi
|188
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