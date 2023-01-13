Altın yükselişini sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (13 Ocak 2022)

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:39

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:43

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 artışla 1.146 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 1.145 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira,Cumhuriyet altını da 7.610 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,17 değer kazanarak 1900 dolar seviyesini aşmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.896 dolardan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artışı ise yüzde 6,5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini bildirdi.

Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 ve 1.930 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.