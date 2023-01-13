Alarm veren özel okul sistemi - Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ

13 Ocak 2023 Cuma

Sena Tufan, 8 Ocak 2022 tarihli haberinde, giderek boyutları artan bir sorunu, ücretleri nedeniyle, velilerin; aylık ücretleri nedeniyle, eğitim emekçilerinin karabasanına dönüşen özel okul sistemini kamuoyunun dikkatine sundu.

Haberde, öğrenci velilerinin, özel okul faturalarının katlanılmaz boyutlara ulaşmasından ve bu kurumlardaki eğitim emekçilerinin, yapılan yüzde 35’lik artıştan doğan yakınmaları ve bunların olası sonuçları değerlendiriliyordu. Prof. Dr. Soner Yıldırım, bunun bir yandan, özel okullara yönelik istemi azaltacağının, bu nedenle bazılarının kapanacağının, bu okullardaki öğretici niteliğinde düşmeye yol açacağının altını çizerek öğretmen ücretlerinin, en azından, daha önce uygulanan ve özel okullardaki öğretmen ücretlerinin tabanının, devlet okullarındaki ücretlerden başlaması gerektiğini belirtiyordu.

EĞİTİM HAKKI

Milli eğitim sistemimizin çerçevesini 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası çizmektedir. Yasanın 7. maddesi, aralık sonunda 72 ayını doldurmuş çocuklar için zorunluluk taşıyan 12 yıl ilköğrenim ve ortaöğrenim görmeyi, “her yurttaşın hakkı” olarak tanımlamaktadır. Hak ve zorunluluk olarak tanımlanan 12 yıllık bu sürecin devlet tarafından, her çocuğa sunulması gerekmektedir. Her yurttaş için hak ve zorunluluk taşıyan eğitim hizmetlerinin herkese fırsat ve olanak eşitliği içinde sağlanması da özdeksel olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere en yüksek eğitim basamaklarına kadar öğrenim sağlamak amacıyla gerekli yardımların yapılması da devletin görevidir. (m.8)

Yurttaşların, parasız il ve ortaöğretim kurumları yerine, paralı özel okullara yönelmelerinin nedeni, devlet okullarının niteliği konusunda yaratılmış olan ve bazıları için gerçekliği kuşkulu farklılık ile laik okulların kontenjanlarının dar tutulması nedeni ile, imam hatip kıskacından çocuklarını koruma güdüsüdür. Eğitim emekçilerinin özel öğretim kurumlarında, en düşük ücrete, hatta daha azına ve güvencesiz çalışmaya katlanması ise pıtrak gibi çoğalan eğitim fakültelerinden çıkan öğretmen adaylarının yığınak oluşturmasıdır. Bu sorunların çözümü, uzun zaman ve rasyonel planlamayı gerektirmektedir.

NE YAPILMALI?

5874 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile duyurulan 2022-23 Yılı Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyeti ve Öğrenci Katkı Payları Cetvellerine benzer bir uygulama, özel öğretim kurumlarına da uyarlanabilir ve cari hizmet maliyeti ile öğrenci katkısı arasındaki fark, devletçe karşılanabilir.

Yine 6764 sayılı yasa ile vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ve çalışanların disiplin işlemleri, 2547 YÖK ve 657sayılı DMY ile ilişkilendirilerek iş güvencesi sağlanmıştır. Vakıf yükseköğretim kuruluşlarındaki öğretim elemanlarının taban ücretleri, devlet üniversitesindeki mevkidaşları ile eşitlenmiştir.

Gerek velilerin katlanılamaz duruma gelmiş yüklerinin ve gerekse özel öğretim kurum öğretmen ve çalışanlarının ücrette sefaletlerinin giderilmesinin, kısa dönemde bu yolla mümkün olduğunu düşünmekteyim.

PROF. DR. MUSTAFA ALTINTAŞ

