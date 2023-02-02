Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 189 bin 750 liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:30
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 169 bin lira, en yüksek 1 milyon 191 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 1 milyon 189 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 264 milyon 451 bin 925,32 lira, işlem miktarı ise 3.606,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 350 milyon 990 bin 492,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.172.000,00 1.934,00
En Düşük 1.169.000,00 1.938,00
En Yüksek 1.191.750,00 1.990,00
Kapanış 1.189.750,00 1.938,00
Ağırlıklı Ortalama 1.183.734,28 1.952,22
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.264.451.925,32  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.606,26  
Toplam İşlem Adedi 85

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