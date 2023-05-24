Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 258 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 255 bin lira, en yüksek 1 milyon 426 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 258 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 539 milyon 239 bin 688,23 lira, işlem miktarı ise 2.757,45 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 562 milyon 241 bin 933,11 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.240.000,00
|2.071,00
|En Düşük
|1.255.000,00
|1.960,00
|En Yüksek
|1.426.600,00
|2.140,00
|Kapanış
|1.258.000,00
|2.082,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.288.879,69
|1.994,02
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.539.239.688,23
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.757,45
|Toplam İşlem Adedi
|83
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