Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya gitti, gözaltına alındı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:43

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:43

Mersin’de esnaflık yapan ve şair kimliğiyle de tanınan Oktay Avcu, daha önce AKP iktidarının ekonomi politikalarını protesto etmiş, gözaltına alınmış ve hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı.

Oktay Avcu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting meydanlarında yurttaşlara izlettiği ve geçen günlerde montaj olduğunu itiraf ettiği videolarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için Mersin Adliyesi’ne gitti.

Adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen Oktay Avcu’ya polis izin vermedi. Avcu basın açıklamasını yapamadan adliye binasına girdi ve suç duyurusu için dilekçesini savcılığa verdi.

Avcu, dilekçeyi vermesinin ardından savcılığın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"BİR YURTTAŞ OLARAK BİLGİLERİNİZE SUNARIM”



Oktay Avcu’nun Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın ve TV yoluyla sahte beyanda bulunmak, sahte montaj videolarıyla halkı kin ve tahrike teşvik etmek. Ötekileştirmek, karşılıksız vaatlerle halkı kandırmak, halkı yanıltmak, dolandırmak, faizi düşürdüm deyip, halkı özel bankalara tefeci zihniyeti soydurmak, genç girişimciye 500 bin lira teşvik kredisi deyip başvuranları her aileden bir kişi bahanesiyle engellemek suretiyle kişilerin birey olma haklarını, özgürlüklerini ellerinden almak. Hayallerini çalmak. Suçlarından yargılanmasını ve gereğinin yapılmasını bir TC vatandaşı, bir yurttaş olarak bilgilerinize sunarım.”