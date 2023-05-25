Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:42

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:55

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin lira, en yüksek 1 milyon 382 bin 741,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 341 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 563 milyon 39 bin 686,11 lira, işlem miktarı ise 2.819,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 811 milyon 181 bin 857,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Nadir Döviz, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: