Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 713 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:25
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 714 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 1 milyon 713 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 213 milyon 808 bin 253,20 lira, işlem miktarı ise 1.323,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 222 milyon 445 bin 366,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve SAY Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.712.000,00 1.932,50
  En Düşük 1.650.000,00 1.896,00
  En Yüksek 1.714.500,00 1.971,50
  Kapanış 1.713.000,00 1.967,50
  Ağırlıklı Ortalama 1.679.962,68 1.925,84
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.213.808.253,20  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.323,57  
  Toplam İşlem Adedi 49  

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