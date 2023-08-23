Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:43

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 947 milyon 373 bin 493,85 lira, işlem miktarı ise 1.743,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 967 milyon 64 bin 983,34 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.