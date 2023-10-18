Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:11
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 720 bin lira, en yüksek 1 milyon 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 7,2 artışla 1 milyon 835 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 508 bin 585,98 lira, işlem miktarı ise 1.183,06 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleştirilmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kule Yetkili Müesses şeklinde sıralandı.


altın Altın borsası Altın piyasası

İlgili Haberler

Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Yatırımcılar dikkat: Jeopolitik risklerin etkisiyle son 1 ayın zirvesinde! Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Yatırımcılar dikkat: Jeopolitik risklerin etkisiyle son 1 ayın zirvesinde! Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?
Altın ve dolarda yeni zirveler! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 döviz fiyatları

Altın ve dolarda yeni zirveler! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 döviz fiyatları

En Çok Okunan Haberler