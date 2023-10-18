Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:11

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:11

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 720 bin lira, en yüksek 1 milyon 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 7,2 artışla 1 milyon 835 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 508 bin 585,98 lira, işlem miktarı ise 1.183,06 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleştirilmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kule Yetkili Müesses şeklinde sıralandı.