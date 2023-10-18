Yatırımcılar dikkat: Jeopolitik risklerin etkisiyle son 1 ayın zirvesinde! Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:09

Güncelleme: 18.10.2023 - 14:09

Altın fiyatları, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği ve bölgeye yayılabileceği endişelerinin artmasıyla hızlı yükseldi. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcılar 'güvenli liman'lara yönelirken; altının ons fiyatı 20 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişten de aldığı destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1801 TL'ye taşıdı.

ALTINDA SÜRECI HABER AKIŞLARI BELİRLEYECEK

Ekim ayının ilk haftasında 1810 dolara kadar gerileyen ons altın Hamas-İsrail gerginliğinin başlamasıyla 1880 bölgesine kadar yükselmişti. Ekonomim'e konuşan Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ,"Ardından olayların devam etmesi ve artan jeopolitik riskler neticesinde 1940 seviyelerini test etti" dedi.

Baştürk, "Rusya-Ukrayna olayları kadar küresel piyasalara etkisi olmasa da Ortadoğu’daki gerginliğin ons altın üzerinde pozitif etkisi oldu. Tabii bu durum ekonomi dışı olduğu için bu konuda net bir görüş bildirmek zor. Riskler artarak mı devam edecek yoksa Rusya-Ukrayna sürecinde olduğu gibi azalarak devam edip bir noktada tamamen gündemimizden mi çıkacak konusu belirsiz. Fakat mevcut sürece baktığımızda bir süre daha bu olaylar devam edecektir. ABD ve/veya İran’ın konuya dahil olup olmayacağı ise kritik bir nokta.

Normalde bu tarz riskli ortamda faizlerin aşağı gelmesi beklenir. Fakat ABD 10 yıllık faizler yüzde 4.86’ya yükselerek herhangi bir risk fiyatlaması yapmadığını gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda karışık fiyatlamaların olduğu bir süreçteyiz. Normal şartlarda faizlerin, ons altını aşağı çekmesini bekleriz fakat içerisinde bulunduğumuz süreç normal olmayan bir süreç" ifadelerini kullandı.

1885 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Ons altında süreci haber akışları belirleyeceğinin altını çizen Baştürk şunları söyledi:

"Teknik açıdan ise, bazı önemli eşikleri ön plana çıkarabiliriz. Yukarıda 1950 ve 1985 seviyeler önemli direnç noktaları. Olayların gerginliğine göre bu noktalar test edilebilir ve bu seviyelerden teknik satışlar görebiliriz. Daha önce kuvvetli direnç olarak çalışan 1885 seviyesi ise, yaşanan son fiyatlamaların ardından destek haline geldi. 1885 üzeri kalındığı sürece yukarı potansiyel ön planda kalacaktır.

GRAM ALTINDA UZUN VADEDE YÖN YUKARI

Gram altında ise tarihi rekor seviyelerindeyiz. Hem ons altındaki yükseliş hem de TL’deki zayıflık gram altını yukarı çekiyor. Gram altın için TL’de beklediğim zayıflık nedeniyle orta-uzun vade yönün yukarı olduğunu ve alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. TL’deki zayıflığa ek olarak jeopolitik riskler de gram altının destekleyicisi oldu. Bu aşamada gram altın için bir seviye vermek sağlıklı olmayacaktır. Yukarı potansiyelin devam edeceğini düşünüyorum"