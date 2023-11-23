Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 842 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:22
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 827 bin lira, en yüksek 1 milyon 993 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 1 milyon 842 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 839 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 242 milyon 539 bin 555 lira, işlem miktarı ise 1.220,115 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 705 milyon 954 bin 349 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.839.000,00 2.039,00
  En Düşük 1.827.000,00 1.980,00
  En Yüksek 1.993.000,00 2.032,60
  Kapanış 1.842.000,00 1.980,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.876.538,52 1.980,99
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.242.539.555,15  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.220,115  
  Toplam İşlem Adedi 31  

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