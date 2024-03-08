Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:32
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 200 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 318 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 212 milyon 334 bin 207,88 lira, işlem miktarı ise 4.079,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 222 milyon 177 bin 523,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.318.000,00 2.239,00
  En Düşük 2.200.000,00 2.145,00
  En Yüksek 2.360.000,00 2.260,00
  Kapanış 2.355.000,00 2.147,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.259.668,96 2.199,84
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.212.334.207,88  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.079,32  
  Toplam İşlem Adedi 116

altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!
Piyasalarda gün ortası: Altın, dolar ve Euro kaç lira?

Piyasalarda gün ortası: Altın, dolar ve Euro kaç lira?
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
500 milyon TL'yi dalgalar yuttu

500 milyon TL'yi dalgalar yuttu
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'

AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!