ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:39

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:53

ABD'de kritik tarım dışı istihdam verileri belli oldu.

Buna göre şubat ayında 275 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9 olarak açıklandı.

Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyordu. Tarım dışı istihdam ocak ayında 353 bin ile tahminlerin oldukça üzerinde açıklanmıştı.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ!

Kritik verinin açıklanması sonrasında ons altın günlük artışını yüzde 1'in üzerine taşıdı ve 2 bin 183,28 dolar ile rekor seviyeyi gördü.

Gram altın Foreks piyasalarında 2 bin 399 lira seviyesinde zirve tazeledi.