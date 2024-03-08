Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimlerinin haziranda başlayacağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Haftanın son işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazeledi. Sarı maden ayrıca, 5 ayın en büyük haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Piyasalar bugün TSİ 16.30'da açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verilerini yakından takip edecek. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.
Gram altın haftanın son işlem günü saat 09.39 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 325 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 3802 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 553 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 161 civarında işlem görüyor.
CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.
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