Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 603 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 580 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 603 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 artışla 2 milyon 603 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 551 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında işlem hacmi 997 milyon 167 bin 674,06 lira, işlem miktarı ise 386,06 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 18 milyon 94 bin 51,04 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
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