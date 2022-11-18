Altının kilogramı 1 milyon 62 bin lira oldu

18 Kasım 2022 Cuma, 16:34

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 46 bin lira, en yüksek 1 milyon 66 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon 62 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 210 milyon 332 bin 170,06 lira, işlem miktarı ise 2.100,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 341 milyon 454 bin 579,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: