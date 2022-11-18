Altının kilogramı 1 milyon 62 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 62 bin lira oldu.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 16:34
Altının kilogramı 1 milyon 62 bin lira oldu
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 46 bin lira, en yüksek 1 milyon 66 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon 62 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 210 milyon 332 bin 170,06 lira, işlem miktarı ise 2.100,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 341 milyon 454 bin 579,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.062.000,00 1.771,00
En Düşük 1.046.000,00 1.750,00
En Yüksek 1.066.000,00 1.780,00
Kapanış 1.062.000,00 1.755,50
Ağırlıklı Ortalama 1.055.128,55 1.757,61
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.131.441.715,80  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.100,27  
Toplam İşlem Adedi 70

altın Altın borsası Altın piyasası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler