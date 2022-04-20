Altının kilogramı 921 bin 860 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 921 bin 860 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 916 bin 500 lira, en yüksek 923 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 921 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 789 milyon 471 bin 723,81 lira, işlem miktarı ise 860,43 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 925 milyon 298 bin 855,61 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, QNB Finansbank, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|934.000,00
|1.977,00
|En Düşük
|916.500,00
|1.942,90
|En Yüksek
|923.500,00
|1.954,00
|Kapanış
|921.860,00
|1.951,80
|Ağırlıklı Ortalama
|921.470,91
|1.945,52
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|789.471.723,81
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|860,43
|Toplam İşlem Adedi
|41
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