Ankara merkezli 'kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadinde bulundukları kişileri yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ettiği öğrenildi.
Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti.
Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
EVLENDİRME VAADİYLE KANDIRMIŞLAR
Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı, örgüt üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntüde, dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı yer aldı.
Kendilerini anne, baba ve kardeş gibi gösteren örgüt üyelerinin, güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Örgüt üyesi gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.
1,5 MİLYON LİRALIK VURGUN
Söz konusu mağdur, polise giderek şikayetçi oldu.
Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.
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