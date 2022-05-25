Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:51

Altın piyasasında, en düşük 964 bin lira, en yüksek 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 964 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 923 milyon 16 bin 125,33 lira, işlem miktarı ise 2.001,90 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 928 milyon 309 bin 272,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: