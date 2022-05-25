Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro, altın ve borsada son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 23'ü değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 16,3160 liradan, Euro 17,4190 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 2.394,66 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,66 puan değer kazandı.
Dün 2.375,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,07 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 2.386,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.384,14, en yüksek ise 2.398,03 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN ve Hektaş oldu.
ALTININ ONSU 1.856,7 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,71, bileşik getirisi yüzde 27,36 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 127,1 düzeyinde seyrediyor.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
İstanbul serbest piyasada dolar 16,3160 liradan, Euro 17,4190 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.856,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 112,2 dolardan işlem görüyor.
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