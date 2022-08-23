Altının kilogramı günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 3 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 3 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.5 azalarak 1 milyon 3 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 523 milyon 626 bin 651,11 lira, işlem miktarı ise 2.492,75 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 523 milyon 829 bin 816,93 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.018.500,00
|1.730,00
|En Düşük
|1.003.000,00
|1.725,00
|En Yüksek
|1.025.000,00
|1.751,10
|Kapanış
|1.003.000,00
|1.750,45
|Ağırlıklı Ortalama
|1.015.789,97
|1.737,16
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.523.626.651,11
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.492,75
|Toplam İşlem Adedi
|64
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Masamızda tek formül var'
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti