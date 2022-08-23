Altının kilogramı günü düşüşle kapattı

23 Ağustos 2022 Salı, 16:29

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 3 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.5 azalarak 1 milyon 3 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 523 milyon 626 bin 651,11 lira, işlem miktarı ise 2.492,75 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 523 milyon 829 bin 816,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: