Altının kilogramı günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 3 bin liraya geriledi.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 16:29
Altının kilogramı günü düşüşle kapattı
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 3 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.5 azalarak 1 milyon 3 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 523 milyon 626 bin 651,11 lira, işlem miktarı ise 2.492,75 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 523 milyon 829 bin 816,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.018.500,00 1.730,00
En Düşük 1.003.000,00 1.725,00
En Yüksek 1.025.000,00 1.751,10
Kapanış 1.003.000,00 1.750,45
Ağırlıklı Ortalama 1.015.789,97 1.737,16
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.523.626.651,11  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.492,75  
Toplam İşlem Adedi 64

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