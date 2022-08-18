Altının kilogramı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 30 bin 202 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 12 bin lira, en yüksek 1 milyon 36 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.6 artarak 1 milyon 30 bin 202 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 376 milyon 626 bin 258.77 lira, işlem miktarı ise 2.328.79 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 380 milyon 225 bin 75.21 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.024.400,00
|1.780,15
|En Düşük
|1.012.000,00
|1.755,00
|En Yüksek
|1.036.000,00
|1.780,00
|Kapanış
|1.030.202,00
|1.780,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.025.492,69
|1.764,29
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.376.626.258,77
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.328,79
|Toplam İşlem Adedi
|40
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Konut ve kirada yeni adım
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış