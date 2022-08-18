Altının kilogramı yükseldi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:47

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 12 bin lira, en yüksek 1 milyon 36 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.6 artarak 1 milyon 30 bin 202 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 376 milyon 626 bin 258.77 lira, işlem miktarı ise 2.328.79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 380 milyon 225 bin 75.21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: