Altın yatırımcıları için önemli uyarı! Bu yıl sadece yüzde 4 değer kaybetti

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:12

Avustralya merkezli altın madenciliği şirketi Evolution Mining'in Yönetim Kurulu Başkanı Jake Klein, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında faiz artışlarının ertelenebileceği ya da düşük düzeyde tutulabileceğinin sinyalinin verildiği göz önünde tutulduğunda piyasanın enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesine alışması gerekeceğini söyledi. Klein böylesi bir durumun altın için olumlu olduğunu dile getirdi.

Bloomberg TV'ye konuşan Klein, Evolution'ın bugün erken saatlerde tüm yılın net kazancının yüzde 6'lık bir düşüşle 224 milyon dolara gerilediğini bildirmesinin ardından konuştu. Açıklamaya göre şirket 2023 mali yılında üretimi yüzde 12,5 artırarak yaklaşık 720 bin onsa çıkarmayı, sonraki yılsa yüzde 11 artırmayı planlıyor.

YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

Fed'in temmuzda gerçekleştirdiği son toplantısının tutanakları çarşamba yayımlandı ve belgeler yetkililerin nihayetinde faiz artırımlarının hızını azaltma ihtiyacını gördüklerini gösterdi.

Toplantıya katılanlar ayrıca ekonomiye zarar verebilecek bir aşırı sıkılaşmaya karşı uyarırken enflasyon baskısının yerleşik hale gelme riskine de işaret etti.

TOPARLANMA OLABİLİR

Fed dahil merkez bankalarının para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmasına ve yüksek faiz oranlarının getirisi olmayan metalin cazibesini azaltmasına rağmen altın bu yıl sadece yüzde 4 değer kaybetti.

FS Investments'ın baş piyasa stratejisti Troy Gayeski'ye göre Fed yaklaşık bir yıl sonra gevşemeye başladığında fiyatlar toparlanacak.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.018 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.762 dolardan işlem görüyor.