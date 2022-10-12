Altının kilogramı yükseldi

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:39

Altın piyasasında, en düşük 988 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 16 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 547 milyon 379 bin 648,87 lira, işlem miktarı ise 2.561,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 609 milyon 798 bin 2,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: