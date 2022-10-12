Altının kilogramı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 6 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 988 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 16 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 547 milyon 379 bin 648,87 lira, işlem miktarı ise 2.561,95 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 609 milyon 798 bin 2,42 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.005.000,00
|1.658,60
|En Düşük
|988.500,00
|1.655,00
|En Yüksek
|1.016.000,00
|1.700,15
|Kapanış
|1.006.000,00
|1.660,00
|Ağırlıklı Ortalama
|995.002,16
|1.665,47
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.547.379.648,87
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.561,95
|Toplam İşlem Adedi
|124
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