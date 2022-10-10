Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mevlütler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Ali Atay'ın kullandığı 19 NA 523 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün 5 yaşındaki oğlu Oğuz Atay, traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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