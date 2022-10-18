Amasra’daki son facia madencilikle ilgili sigortaların önemini artırıyor

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Türkiye’nin önemli kömür üretim merkezlerinden Bartın Amasra’da geçen hafta grizu patlaması nedeniyle yaşanan maden kazası iş güvenliğinden denetime, özelleştirmeden yetersiz istihdama bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Yaşanan sürecin bir diğer önemli boyutu ise bu tür kazalardan etkilenenlere sosyal güvenlik teminatı dışındaki özel sigortalarla sağlanan destekler.

1.8 MİLYON TL ÖDEME

Bu açıdan önemli sigortalardan biri ise yasal düzenlemesi 2015 yılında yayımlanan maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası. Bu sigortayla ilgili sonuçlar ise birçok zorunlu sigortada olduğu gibi bu alanlarda yeterince yol alınmadığını ortaya koyuyor. TSB’nin yayımladığı verilere göre yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu sigorta kapsamında üretilen prim yüzde 10.1 artarak 27.2 milyon lira oldu. Yılın ilk altı ayına ait poliçe (dönem içi yazılan) sayısı ise 731 adet. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 644 adet. 2021 yılının tümünde ise önceki yıla kıyasla prim üretimi yüzde 3.7 artışla 36.8 milyon lira olurken poliçe sayısı 1474’ten 1728 adede çıktı. Önceki yıllara bakınca prim üretiminin 2018’de 42.6 milyon lira, poliçe sayısının 2017’de 3 bin 650 adede kadar çıktığı görülüyor. Bu sigorta kapsamında geçen yıl ödenen tazminat ise 1.8 milyon TL oldu. Öte yandan bu sigortayla ilgili önemli bir diğer unsur sigorta yaptıracak işyerleriyle ilgili risk incelemesi gerektirmesi.

Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, bu zorunlu sigortanın “havuz” modeliyle çalıştığını ve primleri kamunun belirlediğini anımsatarak bütün madenlerin yaptırmak zorunda olduğunu kaydetti.

TEMİNATLAR ÖNEMLİ

Buna rağmen diğer zorunlu branşlarda olduğu gibi bu branşta da sigorta yaptırmayanlar bulunduğunu belirten Kırmızı, bu sigortayla ilgili olarak özellikle teminat limitlerine dikkat çekti. Bu branştaki primlerin ucuz olduğunu ifade eden Kırmızı, bunun da teminatları etkilediğini söyledi. Kırmızı ayrıca, Amasra’daki gibi çok üzücü olayların ise sigorta hassasiyetini de artırdığını belirtti.

"İKLİM KRİZİNİN ETKİSİNİ DAHA FAZLA HİSSEDİYORUZ"

Allianz Türkiye’nin, bu yıl üçüncüsünü hazırladığı “Entegre Raporu”nda ilk kez “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü” raporlamasına yer verdiği açıklandı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “Son dönemde etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız iklim krizi, üstümüze düşenden daha fazlasını yapmamızı kaçınılmaz hale getiriyor” dedi.

Rapordaki verilere göre çalışan başına emisyon yüzde 37.7, su tüketimi yüzde 15 azalırken, yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 57 oldu.

"ENERJİDE SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 50 SEVİYESİNDE"

Dünyada giderek artan enerji ihtiyacına yönelik yatırımların sürdüğünü belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, şu bilgileri verdi: “Sigorta sektörü enerji alanında yoğun bir mesai harcıyor. Ülkemizde yaklaşık 450 milyon dolarlık prim hacmine sahip olan enerji sigortaları konusunda, sektör son yıllarda oldukça deneyim kazanmış durumda. Sigortalılık oranı ise yüzde 50’ler seviyesinde. Türkiye’deki enerji yatırımlarının ise neredeyse tamamı yenilenebilir enerji alanından geliyor.”

"MALİYETLERDEKİ ARTIŞI EN AZ ŞEKİLDE YANSITIYORUZ"

Kamu şirketlerinin birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ikinci yılını kutladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, liderliklerini sürdürdüklerini, uluslararası şirket olma yolunda 2023’te somut adımlar atacaklarını vurguladı. Soruları da yanıtlayan Benli, özellikle zorunlu trafik ve kaskodaki fiyat patlamasıyla ilgili olarak yaşanan enflasyonist ortamında maliyet ve varlık değerlerinin arttığına dikkat çekti. Benli, “Buna rağmen aktüeryal hesaplar sonucu oluşan fiyatları en az olumsuz etki yapacak şekilde sigortalılara yansıtıyoruz” dedi. Benli ayrıca, varlık değerleri artınca tüketicilerin varlıkları koruma konusunda daha hassas hale geldiğini belirtti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Garanti BBVA Emeklilik’in, Studio Canlı ile işbirliği yaparak “Sağlıklı Yaşa” programı başlattığı duyuruldu. Programda kişisel gelişimden sağlıklı beslenmeye birçok kategoride uzmanlar canlı yayında bilgi verecek.

- Aksigorta’nın, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini aldığı açıklandı.

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında şirketlerin primleri toplamının bir önceki yıl sonu özsermayelerinin 4 katını geçmeyeceğine ilişkin genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

- Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, kartograf Jacques Pervititch’in hazırladığı İstanbul’la ilgili sigorta haritalarını şirketin merkezinde özel bir sergi ile meraklılarıyla buluşturdu. Haritalar 1920’li yıllarda hazırlandı.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’te, bilgi teknolojileri, operasyon ve çözüm merkezinden sorumlu genel müdür yardımcılığına Hülya Ervansel, insan ve kültürden sorumlu genel müdür yardımcılığına Nadire Yücetürk atandı.