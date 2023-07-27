Amasya'da ekmeğe yaklaşık yüzde 67 zam!
Amasya’da 3 liradan satışa sunulan ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi.
Son günlerdeki zam trendine ekmek de katıldı.
Amasya’da 3 liradan satışa sunulan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi. Amasya’da 3 lira olan 200 gr ekmek, 27.07.2023 tarihi (bugün) itibari ile 210 gram olarak üretilerek 5 liradan satışa sunulacak.
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