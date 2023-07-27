Amasya'da ekmeğe yaklaşık yüzde 67 zam!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:54

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:54

Son günlerdeki zam trendine ekmek de katıldı.



Amasya’da 3 liradan satışa sunulan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi. Amasya’da 3 lira olan 200 gr ekmek, 27.07.2023 tarihi (bugün) itibari ile 210 gram olarak üretilerek 5 liradan satışa sunulacak.



