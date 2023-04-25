Amazon Prime’dan abonelik ücretine yüzde 393 zam
Oldukça uzun bir süre boyuna aylık ücretini koruyan Amazon Prime’ın ücretinde değişiklik yapıldı. Aylık 7,90 TL’lik fiyatı nedeniyle kullanıcıların tercih ettiği Amazon Prime abonelik ücretine yüzde 393 zam yaptı.
Türkiye pazarına ilk girdiği günden itibaren yükselen dolar kuru ve enflasyona rağmen 7.90 TL aylık abonelik ücretiyle hizmet veren Amazon Prime, bugün itibarıyla fiyatlarına yüzde 393 zam yapma kararı aldı.
Amazon’un yıllardır fiyatını yükseltmemesi karşısında, Twitter’da “Amazon, bizi unuttu”, “Amazon, Türkiye’yi saldı” gibi esprili yorumlar yapılıyordu.
39 TL’YE YÜKSELDİ!
Bedava ve hızlı kargo başta olmak üzere özel indirimler, ücretsiz oyunlar, dizi ve filmler başta olmak üzere Amazon kullanıcılarına birçok özellik sunan Prime abonelik sisteminin ücreti 7.90 TL’den 39 TL’ye yükseldi.
Amazon Prime’ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak, “30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin” duyurusu yaptı.
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