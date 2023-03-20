Amazon 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı
ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelecek haftalarda 9 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.
Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirket çalışanlarıyla paylaştığı bir mesajda, operasyon planına ve işten çıkarmalara ilişkin bilgi verdi. Jassy, gelecek birkaç hafta içinde çoğu AWS, PXT, Twitch ve reklamcılık birimlerinden olmak üzere yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verilmesini planladıklarını bildirdi. Ekonomideki mevcut ve geleceğe dair belirsizliklere işaret eden Jassy, "Bu, zor bir karardı ancak şirket için uzun vadede en iyisi olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Ekonomik görünüm nedeniyle işe alımlara geçen yıl kasımda ara verme kararı aldığını açıklayan Amazon, ocak ayında 18 bin çalışanının işine son vermişti.
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