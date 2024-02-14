Yazılım şirketi Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'u geçti

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ABD'li perakende devi Amazon'u geride bıraktı.

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Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:01
Yazılım şirketi Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'u geçti
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Teknoloji devleri arasında büyük bir rekabet var. Bu rekabet Nvidia'nın piyasa değerini artırmasıyla daha da kızışacak gibi duruyor. Nvidia'nın hisseleri hafif düşüşle 721,28 dolara gerilemesine rağmen, henüz 9 işlem gününün tamamlandığı şubat ayında şirketin hisselerindeki artış yüzde 17'yi aştı.

NVIDIA YAPAY ZEKA ALANINDA PAZAR LİDERİ

Yıla 500 doların hemen altında başlayan şirketin hisselerinin, 2024 başından bu yana yüzde 46'ya yakın değer kazanması da dikkati çekti. Nvidia'nın piyasa değeri bugün 1,78 trilyon dolar olurken, şirket ABD'li perakende devi Amazon'u piyasa değeri açısından geride bıraktı.

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Nvidia yapay zeka alınında pazar lideri konumuna yükselirken, 15 ayda dört kattan fazla değer kazandı.

Amazon'un hisseleri ise bugün yüzde 2,15 azalışla 168,64 dolara düşerken, şirketin piyasa değeri 1,75 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

ABD'NİN EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKETİ OLDU

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli dördüncü şirketi olurken, Amazon ise beşinci sıraya geriledi. Ülkede en değerli üç şirket ise 3 trilyon dolarla Microsoft, yaklaşık 2,9 trilyon dolarla Apple ve 1,8 trilyon dolarla Alphabet olarak sıralandı.

Nvidia, dün de kısa süreliğine piyasa değeri açısından Amazon'u kısa süreliğine geçmişti.

Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.


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