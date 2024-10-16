Amazon'dan nükleer enerji hamlesi: Veri merkezi talebini karşılamak için anlaşmalar imzalandı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:07

Amazon, artan veri merkezi elektrik talebini karşılamak amacıyla nükleer enerji teknolojisine yöneliyor. Şirket, küçük modüler reaktörler (SMR) geliştirmek için üç anlaşma imzaladı. Washington eyaletindeki Northwest Energy sahasında bir SMR projesinin fizibilite çalışmasını finanse edeceğini belirten Amazon, bu adımı atarak nükleer enerji alanındaki en son büyük teknoloji şirketi oldu.

EV VE İŞYERLERİNE ELEKTRİK SAĞLAYACAK

Anlaşma kapsamında Amazon, dört modülden elektrik satın alma hakkına sahip olacak. Energy Northwest, toplamda 960 MW'a kadar güç sağlamaya yetecek sekiz adede kadar 80 MW'lık modül ekleyebilecek. Bu ek güç, Amazon'un veri merkezleri ve kamu hizmetleri tarafından ev ve işyerlerine elektrik sağlamak amacıyla kullanılacak.

Amazon Web Services CEO'su Matt Garman, "Anlaşmalarımız, önümüzdeki on yıllar boyunca enerji üretecek yeni nükleer teknolojilerin inşasını teşvik edecek" dedi. SMR'lerin bileşenleri, inşaat maliyetlerini azaltmak için fabrikalarda inşa edilecek, ancak bazı eleştirmenler bu reaktörlerin pahalı olabileceğini savunuyor.

Nükleer enerji, neredeyse sıfır sera gazı salınımıyla elektrik üretebilmesi ve yüksek maaşlı işler sağlaması nedeniyle geniş destek görüyor. Ancak ABD'de henüz mevcut bir SMR bulunmuyor. Scott Burnell, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu sözcüsü, planlanan SMR'ler hakkında henüz bir ayrıntı sunulmadığını açıkladı.

ENERJİ İHTİYACI ARTIYOR

Teknoloji firmaları, yapay zekanın enerji talebini artırması nedeniyle bu yıl nükleer şirketlerle bir dizi anlaşma imzaladı. Goldman Sachs'a göre, ABD veri merkezi enerji kullanımı 2023 ile 2030 yılları arasında üç katına çıkacak ve yaklaşık 47 gigawatt yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyulacak.

Amazon, X-Energy'nin SMR'leri geliştirmesi için 500 milyon dolarlık bir finansman turuna da öncülük etti. Şirket, 2039 yılına kadar ABD'de 5 gigawatt'tan fazla enerji üretmeyi hedefliyor. Ayrıca, Amazon'un Dominion Energy ile imzaladığı anlaşma doğrultusunda Virginia'daki bir SMR projesinin geliştirilmesi araştırılacak.

Pazartesi günü Alphabet'in Google'ı, Kairos Power ile bir SMR projesi için bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz ay Microsoft, Constellation Energy ile Pennsylvania'daki Three Mile Island santralinin bir ünitesinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir enerji anlaşması imzaladı.